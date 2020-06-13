Azmak’taki yaşam son anda kurtarıldı

İlk olarak azmağın bir bölümüne su takviyesi yapıldı, toprak yığını iş makineleri tarafından kaldırıldı. Başkan Ahmet Aras, birçok canlıya ev sahipliği yapan lagünün zaman içinde doğal bir habitat haline geldiğini fakat bilinçsiz müdahale ile yok edilmek üzereyken tespit edildiğini belirtti.