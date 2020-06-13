13.06.2020 - 00:03 |
Azmak’taki yaşam son anda kurtarıldı
Bodrum Belediyesi, Akyarlar Mahallesi’nde çeşit çeşit kurbağa ve balık türüne ev sahipliği yapan ve vatandaşlar tarafından yol yapmak amacıyla toprak dökülerek kapatılmak istenen azmaktaki canları kurtardı.
İlk olarak azmağın bir bölümüne su takviyesi yapıldı, toprak yığını iş makineleri tarafından kaldırıldı. Başkan Ahmet Aras, birçok canlıya ev sahipliği yapan lagünün zaman içinde doğal bir habitat haline geldiğini fakat bilinçsiz müdahale ile yok edilmek üzereyken tespit edildiğini belirtti.