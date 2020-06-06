Azmetti, başardı

Özel, üç yıl önce hayali için harekete geçti, bahçesinde küçük bir alanda elektromanyetik kirliliği engellediği inancıyla kaktüs bitkisi yetiştirmeye başladı. Yetiştirdiği kaktüslerin zamanla çoğalmasıyla yer sıkıntısı yaşayan Özel, evlerinin yan tarafında, kendilerine ait olan 2 bin metrekarelik alana 1 yıl önce 80’er metrekare büyüklüğünde iki adet kapalı sistem sera kurdu. Seralarında, 80 çeşit sukulent türünde saksılar içerisinde 8 bin 500, 50 farklı tür kaktüsten de 1500 adet çiçek bulunuyor. Şimdi tüm Türkiye’den internet üzerinden sipariş aldığını belirten Özel, “Günlüğüme, ‘sonunda yapacağım işi buldum, çiçekçilik. Şimdiden araştırmalara başlıyorum. İlk önce evde uzun ömürlü çiçekler yetiştireceğim. Şimdiden dükkan ya da sera için birikim yapmam gerekiyor. Sanırım beni en çok mutlu eden şey bu olacak. Asıl sorunum şu an için sermaye. Onu da çalışarak biriktireceğim’ notunu yazmıştım. 2001 yılında hayalini kurduğum şeyi bugün yaşamam gayet güzel. Umuyorum ki ileride işlerimi daha da büyüterek istihdam da sağlamaya başlayacağım” dedi.