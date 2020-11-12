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    HaberlerEge Haberleri Azra’nın mutluluk kolisi
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    12.11.2020 - 00:01 |

    Azra’nın mutluluk kolisi

    İzmir Seferihisar açıklarında meydana gelen depremin ardından Aydın’daki Küçük Eller Büyük Umutlar Derneği (KEBUDER) tarafından toplanan yardımlar arasından çıkan “Merhaba, eğer bu kalemlik ve oyuncaklar şu an senin elindeyse bil ki senin mutluluğun için elimden ne gelirse yapmışımdır. Belki de aynı yaştayız. Umarım bu oyuncaklarla biraz olsun mutlu olmuşsundur. Bu oyuncaklar ile güle güle oyna. Azra” yazılı not duygulandırdı. Azra’nın oyuncak hediyesi kolisi burada KEBUDER Başkanı Fatih Esmek tarafından çadır kentteki depremzede çocuklardan 3 yaşındaki Saadet Hümeyye’ye teslim edildi. ‘Azra’nın oyuncak hediyesi’ yazılı koliyi açan minik, oyuncakları görünce büyük sevinç yaşadı.

    Azra’nın mutluluk kolisi

    Aydın halkının büyük destek verdiğini belirten Esmek, “İhtiyaçları belirleyip gıda kolilerimizi, hijyen kitlerimizi hazırladık. Azra kardeşimize de mektubu ve oyuncaklar için çok teşekkür ederiz. Bunları ayrı bir koli yaptık, karşımıza çıkan ilk küçük kız çocuğuna teslim ettik” dedi. l CEMAL YILDIRIM DHA

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