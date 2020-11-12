Azra’nın mutluluk kolisi

Aydın halkının büyük destek verdiğini belirten Esmek, “İhtiyaçları belirleyip gıda kolilerimizi, hijyen kitlerimizi hazırladık. Azra kardeşimize de mektubu ve oyuncaklar için çok teşekkür ederiz. Bunları ayrı bir koli yaptık, karşımıza çıkan ilk küçük kız çocuğuna teslim ettik” dedi. l CEMAL YILDIRIM DHA