Baba çalıyor, oğlu söylüyor

Karşıyaka’da kas hastalığı (DMD) nedeniyle 13 yaşından bu yana yatağa bağımlı olan Eren Şaban Gündüz (33), yazdığı şiirleri bir kitapta topladı. Emekli işçi baba Hüseyin Gündüz (65) de, oğlunun şiirlerini sazıyla türkü olarak besteledi. Baba-oğul saz eşliğinde türküleri söylemeye başladı. Psikoloji ve felsefe konularında kitaplar okuduğunu söyleyen Eren Gündüz, “Duygularımı rahat ifade edemediğim için yazarak rahatladım” dedi. Baba Gündüz de, oğlunun tam teşekkülü bir hastanede tedaviye ihtiyacı olduğunu belirtti, “Eren ile büyük mücadele veriyoruz. Hayata olumlu bakıyoruz” diye konuştu. l