Baba-oğul aynı parkede

Antrenör Ufuk Sarıca karşılaşmanın sert ve tempolu geçtiğini söyledi. Sarıca, “Darüşşafaka’yı kutluyorum. Maçın içinde tüm oyunu kontrol etmemize rağmen hem rakibimizin enerjisinden hem de zaman zaman yaptığımız hatalardan dolayı maç yakın geçti. Çok değerli bir galibiyet aldık. Bundan dolayı tüm ekibimi kutluyorum. Önümüzdeki hafta Basketbol Şampiyonlar Ligi başlayacak. En iyi şekilde hazırlanacağız” dedi. Öte yandan Darüşşafaka Tekfen forması giyen Pınar Karşıyaka Antrenörü Ufuk Sarıca’nın oğlu Efe Sarıca maç öncesi babasıyla hasret giderdi. Birbirlerine sarılan ve başarılar dileyen baba oğul renkli görüntüler oluşturdu.