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    27.11.2020 - 07:00 |

    Baba-oğul tabloda

    Manisa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Salih Karaağaç ve Başkan Yardımcısı Fevzi Açıkel, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ü makamında ziyaret etti.

    Baba-oğul tabloda

    Manisa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Salih Karaağaç ve Başkan Yardımcısı Fevzi Açıkel, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ü makamında ziyaret etti. Kurumların birlikteliği ile yürütülen ve planlanan projeler üzerinde fikir alışverişi yapıldı. Karaağaç, Başkan Ergün’e babası Cemal Ergün ile birlikte çekilmiş fotoğrafının karakalem çalışmasını hediye etti. Açıkel ise, tespih hediyesini takdim etti.

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