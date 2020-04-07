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    07.04.2020 - 07:00 | | Osman Akça AA

    Baba oğuldan müzikli eğlence

    MUĞLA’DA emekli müzik öğretmeni Mehmet Kartal (69) ile müizk bölümü öğrencisi oğlu Bora Kazım Kartal (17), yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalmalarını çaldıkları enstrümanlarla eğlenceye çevirdi.

    Baba oğuldan müzikli eğlence

    MUĞLA’DA emekli müzik öğretmeni Mehmet Kartal (69) ile müizk bölümü öğrencisi oğlu Bora Kazım Kartal (17), yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalmalarını çaldıkları enstrümanlarla eğlenceye çevirdi. Zamanlarını dolu dolu geçiren baba oğula, anne Melek Kartal da söylediği şarkılarla eşlik etti. Baba Mehmet Kartal, oğluyla evde müzik yapmanın kendisini dinlendirdiğini söyledi. Evlerinde hep notaların, şarkıların yankılandığını anlatan Kartal, “Evde kal Türkiye çağrısına sağlığımız ve geleceğimiz için uymak zorundayız. Oğlumla beraber müzik yapıyoruz. Hoş zaman geçiriyoruz” dedi. Bora Kazım Kartal da, süreci avantaja dönüştürerek babasıyla hiç olmadığı kadar birlikte zaman geçirdiklerini ifade etti.

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