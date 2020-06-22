Babalar Günü’nde sevindirdi

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, İzmir’de kümesinde çıkan yangında 600 tavuğu telef olan üreticiye Babalar Günü’nde 1200 tavuk armağan etti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kümesinde çıkan yangında 600 tavuğu telef olan üreticiye en güzel Babalar Günü sürprizini yaptı, 1200 tavuk verilmesini sağladı. Bornova’ya bağlı Kurudere Mahallesi’nde yaşayan tavuk üreticisi Yasin Davran’ın bir kümesinde Mayıs ayında çıkan yangında hasar gören 135 metrekarelik kümesi de, hayırseverlerin desteğiyle, Tarım ve Orman İzmir İl Müdürlüğü ekipleri tarafından onarıldı.

Tarım ve Orman İzmir İl Müdürü Mustafa Özen, Davran’ın kümesinin yandığını duyduklarında çok üzüldüklerini, Bakan Pakdemirli’nin talimatı üzerine çalışma yaptıklarını söyledi, hayırseverlerin desteğine teşekkür etti. Yasin Davran da “Bakanımız zor durumda yanımızda oldu. Beni zor günümde ayağa kaldırdı, çok mutluyum” diye konuştu. l AA