BİST109.2370.00EURO7.70-0.09USD6.79-0.10ALTIN375.191.20
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Babalara iyilik dolu hediyeler
    ABONE OL
    10.06.2020 - 07:00 |

    Babalara iyilik dolu hediyeler

    Lösemili çocukların annelerinin ve lösemiyi yenmiş gençlerin el emeği ürünlerinin satışa sunulduğu LSV Dükkân’da, iyilik ve sağlık dolu hediyeler babaları bekliyor.

    Babalara iyilik dolu hediyeler

    Lösemili çocukların annelerinin ve lösemiyi yenmiş gençlerin el emeği ürünlerinin satışa sunulduğu LSV Dükkân’da, iyilik ve sağlık dolu hediyeler babaları bekliyor. Elde edilen tüm gelir, LÖSEV’e kayıtlı kanser hastası çocukların ücretsiz tedavisine aktarılıyor. Hediyelik eşyalara ve doğal gıda ürünlerine, Ankara, İstanbul, Adana, Samsun ve Antalya’da bulunan LSV Dükkân’lardan ulaşılabildiği gibi www.lsvdukkan.com adresinden de sipariş verilebiliyor. LÖSEV Genel Koordinatörü Hülya Ünver, “Tüm ürünler tamamen hijyenik koşullarda doğal olarak üretiliyor. Satın alarak siz de bir çocuğa umut olabilirsiniz, burası her şeyin gerçekten iyi olduğu bir dükkân” dedi.

    2 gün önce kaza yapan motosiklet sürücüsü hayatını kaybettiAydın'ın Kuşadası ilçesinde, geçirdiği motosiklet kazası sonucu hastaneye kaldırılan sürücü hayatını kaybetti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Sağlık turizminde ilk hastalar geliyor

    Sağlık turizminde ilk hastalar geliyor

    Emekli olmak isteyen herkesi ilgilendiriyor! Belli oldu 941 lira...

    Emekli olmak isteyen herkesi ilgilendiriyor! Belli oldu 941 lira...

    Ankara'da sıcak gündem! Önemli toplantılar var

    Ankara'da sıcak gündem! Önemli toplantılar var

    Endişelendiren tablo

    Endişelendiren tablo

    Sıradaki Haber