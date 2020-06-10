Babalara iyilik dolu hediyeler

Lösemili çocukların annelerinin ve lösemiyi yenmiş gençlerin el emeği ürünlerinin satışa sunulduğu LSV Dükkân’da, iyilik ve sağlık dolu hediyeler babaları bekliyor. Elde edilen tüm gelir, LÖSEV’e kayıtlı kanser hastası çocukların ücretsiz tedavisine aktarılıyor. Hediyelik eşyalara ve doğal gıda ürünlerine, Ankara, İstanbul, Adana, Samsun ve Antalya’da bulunan LSV Dükkân’lardan ulaşılabildiği gibi www.lsvdukkan.com adresinden de sipariş verilebiliyor. LÖSEV Genel Koordinatörü Hülya Ünver, “Tüm ürünler tamamen hijyenik koşullarda doğal olarak üretiliyor. Satın alarak siz de bir çocuğa umut olabilirsiniz, burası her şeyin gerçekten iyi olduğu bir dükkân” dedi.