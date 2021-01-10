Babaları gibi sporun içinde

Semine Nisa ve Abdurrahman Gaşi kardeşler farklı spor dallarıyla ilgileniyor. Kardeşlerden 2010 doğumlu olan Semine Nisa taekwondo sporu yaparken; 2014 doğumlu Abdurrahman Gaşi de futbol altyapı takımında futbol oynuyor. Baba Serkan Gaşi, çocuklarının sporla ilgilenmesinin kendilerini sevindirdiğini belirtti, “Kendim yıllarca profesyonel futbol oynadım. Kızımız ve oğlumuzun sporu seçmesi ailece bizleri çok mutlu etti. Yunusemre Belediyespor’da spor yapmaktan çok mutlular. İnşallah gelecekte de bu yolda başarıyla ilerlerler” dedi. Semine Nisa ve Abdurrahman Gaşi de sporda başarılı olmak istediklerini dile getirdi.