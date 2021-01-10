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    10.01.2021 - 00:00 |

    Babaları gibi sporun içinde

    Daha önce profesyonel futbolcu olan, şu anda Yunusemre Belediyespor Kulübü futbol altyapısında U15 takımının antrenörlüğünü yapan Serkan Gaşi, çocuklarına da sporu sevdirdi.

    Babaları gibi sporun içinde

    Semine Nisa ve Abdurrahman Gaşi kardeşler farklı spor dallarıyla ilgileniyor. Kardeşlerden 2010 doğumlu olan Semine Nisa taekwondo sporu yaparken; 2014 doğumlu Abdurrahman Gaşi de futbol altyapı takımında futbol oynuyor. Baba Serkan Gaşi, çocuklarının sporla ilgilenmesinin kendilerini sevindirdiğini belirtti, “Kendim yıllarca profesyonel futbol oynadım. Kızımız ve oğlumuzun sporu seçmesi ailece bizleri çok mutlu etti. Yunusemre Belediyespor’da spor yapmaktan çok mutlular. İnşallah gelecekte de bu yolda başarıyla ilerlerler” dedi. Semine Nisa ve Abdurrahman Gaşi de sporda başarılı olmak istediklerini dile getirdi.

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