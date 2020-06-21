Babası yol yaptı kızı da pasta

Öğretmen olacak

Mutluluğu yüzünden okunan Korkut, “Yol sorunu bizi ilk başlarda çok yordu ancak emeğimizin karşılığını aldık” dedi. Gamze ise, “Babamın hem benim için yol yaptırmasını hem de Babalar Günü’nü kutlamak için pasta aldım. Büyüyünce öğretmen olmak istiyorum” diye konuştu.

Yolu düzeltmek için kolları sıvayan Korkut, 1 kepçe ve 4 kamyon kiraladı. Menteşe Belediyesi bir kamyon, Orman Bölge Müdürlüğü ise bir greyder desteğinde bulundu. Altı gün boyunca süren çalışmalar sonucu 4 kilometrelik yol stabilize hale getirildi.