21.06.2020 - 00:03 |
Babası yol yaptı kızı da pasta
Okul servisinin bozuk yola girememesi nedeniyle kızı okula gitmekte zorlanan ve kendi çabalarıyla sorunun çözülmesini sağlayan Ramazan Korkut, ‘Benim fedakar babam’ yazılı pasta ile Babalar Günü’nü kutladı. Korkut, duygu dolu anlar yaşadıktan sonra kızının getirdiği pastayı dilek tuttuktan sonra üfledi.
Öğretmen olacak
Mutluluğu yüzünden okunan Korkut, “Yol sorunu bizi ilk başlarda çok yordu ancak emeğimizin karşılığını aldık” dedi. Gamze ise, “Babamın hem benim için yol yaptırmasını hem de Babalar Günü’nü kutlamak için pasta aldım. Büyüyünce öğretmen olmak istiyorum” diye konuştu.
Yolu düzeltmek için kolları sıvayan Korkut, 1 kepçe ve 4 kamyon kiraladı. Menteşe Belediyesi bir kamyon, Orman Bölge Müdürlüğü ise bir greyder desteğinde bulundu. Altı gün boyunca süren çalışmalar sonucu 4 kilometrelik yol stabilize hale getirildi.