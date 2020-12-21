Babasının ‘Yadigarı’nı ÖZVERİYLE KORUYOR

Aras, 70 yıllık evliliklerinde birbirlerini hiç incitmeyen annesi Yadigar ile hayatını kaybeden babası Ömer arasındaki sevgi bağını yaşatıyor.

Doğal ürünler

Aras, Ortakent Mahallesi’nde babasından kalma 50 dönümlük mandalina bahçesinde her yıl üretim yaptığını söyledi. Aroması ve çekirdeğiyle bilinen mandalinayı sadece meyve olarak değil, elde ettiği diğer ürünleriyle de değerlendirdiğini aktaran Aras, mandalinadan doğal, şeker ilavesiz ürettikleri gazoz, cips, kolonya, lokum, reçel, marmelat, sos, sorbe, sirke, un ve esans gibi ürünleri, internet aracılığıyla da satışını yaptıklarını dile getirdi. Bahçenin kendileri için çok ayrı bir anlamı olduğunu vurgulayan Aras, anne ve babasının sevgisinin de bahçeyle birlikte hep büyüdüğünü, yeşerdiğini ifade etti.

‘Anneme yakıştı’

Aras, “Babamın büyük bir özveriyle oluşturduğu, çocukları gibi ilgilendiği bahçelerimizden elde edilen ürünlere annemin adı yakışırdı. Babam annemi de sevgisiyle yeşertti. Babamın ‘Yadigarı’na biz de böyle sahip çıkıyoruz” dedi. l AA