BİST118.786-0.02EURO7.850.52USD6.860.07ALTIN399.440.79
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Bacaklardaki ağrıyı gözardı etmeyin!
    ABONE OL
    18.07.2020 - 00:02 |

    Bacaklardaki ağrıyı gözardı etmeyin!

    Akut Kalp Damar Hastanesi’nden Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Engin Tulukoğlu, bacak ağrılarının çocukluk evresinde büyüme, ileri yaşlardaysa; romatizma, bel fıtığı, yorgunluk gibi sebeplerin yanı sıra, ayak atardamarlarında oluşan tıkanıklıklardan kaynaklanabileceğini belirtti. Bacak ağrılarının dikkate alınması gerektiğini belirten Tulukoğlu, “Önemli kalp damar hastalıklarının habercisi olabilir” dedi.

    Bacaklardaki ağrıyı gözardı etmeyin!

    ‘Kanda azalma olur’

    Ayak atardamarlarında görülen darlıklarda tıkanma oranına bağlı olarak bazı belirtiler gözlemlendiğini dile getiren Tulukoğlu, “Baldır ve uyluklarda şiddetli ağrılar oluşabilir. Ağrının nedeni, kaslara giden kan miktarındaki azalmadır. En temel şikayet yol yürüme mesafesindeki kısalma, hastalar yarı yolda baldırlarında sertleşme olduğunu, yorulduklarını ve biraz dinlendikten sonra yeniden yürüyebildiklerini belirtiyor. Ancak hastalığın ilerleyen dönemlerinde damardaki darlık dereceleri artar ve istirahat dönemlerinde bile bacakta ağrı olur. Bir sonraki evrede bacakta iskemik yaralar ve ileri evrede ise kangren görülür. Ayrıca bacaklarda incelme, kıllarda dökülme, tırnaklarda değişiklikler de diğer belirtilerdir” diye konuştu. Belirtilere sahip olan hastaların vakit geçirmeden bir kalp ve damar cerrahisi uzmanına başvurmaları gerektiğini belirten Tulukoğlu, “Damar tıkanıklığı tespit edildiğinde anjiyo yapılıyor. Anjiyo sonucuna göre yüksek darlık derecelerine sahip olmayan hastalara ilaç tedavisi ve yürüyüş terapisi öneriyoruz. Çoğu hasta teşhisten sonra verilen kan sulandırıcı ilaç ile tedavi edilebiliyor. Ancak anjiyografi sonucunda yüksek darlık seviyelerine sahip hastalarda lezyona göre stent ve balonla damar açma işlemi ya da cerrahi tedavilerden biri seçilir” dedi.

    Uzuv kaybı yaşanabilir

    Ayak atardamarlarındaki tıkanıklık ya da daralma problemlerinin 40 yaşını aşmış kişilerde daha sık görüldüğünü belirten Op. Dr. Engin Tulukoğlu, “Tedavi edilmezse ciddi sorunlara yol açabilir. Geç evrelerde bu sorunun tespit edildiği hastalar tedavi şansını kaçırabilir ve ayaklarını kaybedebilirler” dedi.

     

    Kaçkar Dağı'na tırmanırken yamaçtan düştü!Artvin’in Yusufeli ilçesinde, Kaçkar Dağı'na tırmanırken 25 metrelik yamaçtan yuvarlanarak yaralanan dağcı Mehmet Birlik (58), askeri helikopterle kurtarıldı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Pnömoni (zatürre) nedir, ne demek?

    Pnömoni (zatürre) nedir, ne demek?

    Tüm çalışanları yakından ilgilendiriyor! SGK tamamını ödüyor...

    Tüm çalışanları yakından ilgilendiriyor! SGK tamamını ödüyor...

    Çarpıcı ifadeler: Her şey kağıt üzerinde!

    Çarpıcı ifadeler: Her şey kağıt üzerinde!

    8 parçaya bölmüştü! Vahşi cinayette görüntüler ortaya çıktı

    8 parçaya bölmüştü! Vahşi cinayette görüntüler ortaya çıktı

    Sıradaki Haber