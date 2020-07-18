Bacaklardaki ağrıyı gözardı etmeyin!

‘Kanda azalma olur’

Ayak atardamarlarında görülen darlıklarda tıkanma oranına bağlı olarak bazı belirtiler gözlemlendiğini dile getiren Tulukoğlu, “Baldır ve uyluklarda şiddetli ağrılar oluşabilir. Ağrının nedeni, kaslara giden kan miktarındaki azalmadır. En temel şikayet yol yürüme mesafesindeki kısalma, hastalar yarı yolda baldırlarında sertleşme olduğunu, yorulduklarını ve biraz dinlendikten sonra yeniden yürüyebildiklerini belirtiyor. Ancak hastalığın ilerleyen dönemlerinde damardaki darlık dereceleri artar ve istirahat dönemlerinde bile bacakta ağrı olur. Bir sonraki evrede bacakta iskemik yaralar ve ileri evrede ise kangren görülür. Ayrıca bacaklarda incelme, kıllarda dökülme, tırnaklarda değişiklikler de diğer belirtilerdir” diye konuştu. Belirtilere sahip olan hastaların vakit geçirmeden bir kalp ve damar cerrahisi uzmanına başvurmaları gerektiğini belirten Tulukoğlu, “Damar tıkanıklığı tespit edildiğinde anjiyo yapılıyor. Anjiyo sonucuna göre yüksek darlık derecelerine sahip olmayan hastalara ilaç tedavisi ve yürüyüş terapisi öneriyoruz. Çoğu hasta teşhisten sonra verilen kan sulandırıcı ilaç ile tedavi edilebiliyor. Ancak anjiyografi sonucunda yüksek darlık seviyelerine sahip hastalarda lezyona göre stent ve balonla damar açma işlemi ya da cerrahi tedavilerden biri seçilir” dedi.

Uzuv kaybı yaşanabilir

Ayak atardamarlarındaki tıkanıklık ya da daralma problemlerinin 40 yaşını aşmış kişilerde daha sık görüldüğünü belirten Op. Dr. Engin Tulukoğlu, “Tedavi edilmezse ciddi sorunlara yol açabilir. Geç evrelerde bu sorunun tespit edildiği hastalar tedavi şansını kaçırabilir ve ayaklarını kaybedebilirler” dedi.