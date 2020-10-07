07.10.2020 - 00:04 |
BAÇEM’den bal ormanı
Tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği ve Ar-Ge çalışmalarıyla ülke çapında öne çıkan, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olarak hizmet veren Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi (BAÇEM) Türkiye’de ilkleri gerçekleştirmeye devam ediyor. Türkiye’de ilk kez çay ağacı yetiştiren, vetiverin uçucu yağını elde eden, kapama kara mürver bahçesini kuran BAÇEM, Türkiye’nin en büyük bal ormanı projesini de hayata geçirmek için gün sayıyor.
Balıkesir Üniversitesi, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Fitoterapi Merkezi, Balıkesir Orman Müdürlüğü, Edremit Belediyesi, Edremit Orman İşletme Müdürlüğü, Balıkesir İli Arı Yetiştiricileri Birliği ve Dereli Mahallesi Muhtarlığı ile birlikte Kazdağı Bal Ormanı projesini hayata geçirmeye hazırlanan BAÇEM, Türkiye’de şu ana kadar kurulmuş en büyük bal ormanı için Edremit’in kırsal Dereli Mahallesi Tuğlu Dere mevkisinde çalışmalarını sürdürüyor.
Başkan Yücel Yılmaz’ın da yakından takip ettiği proje, bölge halkına birçok imkân sunacak. Pandemi süreciyle birlikte doğaya yönelen turistlere, 12 ay boyunca ziyaret edebilme olanağı sağlanıp bölgede turizm her mevsim canlı hale getirilecek.