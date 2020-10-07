BAÇEM’den bal ormanı

Balıkesir Üniversitesi, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Fitoterapi Merkezi, Balıkesir Orman Müdürlüğü, Edremit Belediyesi, Edremit Orman İşletme Müdürlüğü, Balıkesir İli Arı Yetiştiricileri Birliği ve Dereli Mahallesi Muhtarlığı ile birlikte Kazdağı Bal Ormanı projesini hayata geçirmeye hazırlanan BAÇEM, Türkiye’de şu ana kadar kurulmuş en büyük bal ormanı için Edremit’in kırsal Dereli Mahallesi Tuğlu Dere mevkisinde çalışmalarını sürdürüyor.

Başkan Yücel Yılmaz’ın da yakından takip ettiği proje, bölge halkına birçok imkân sunacak. Pandemi süreciyle birlikte doğaya yönelen turistlere, 12 ay boyunca ziyaret edebilme olanağı sağlanıp bölgede turizm her mevsim canlı hale getirilecek.