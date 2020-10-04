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    HaberlerEge Haberleri ‘Bademcikler, uyku apnesine yol açıyor’
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    04.10.2020 - 00:02 |

    ‘Bademcikler, uyku apnesine yol açıyor’

    Kent Alsancak Tıp Merkezi KBB Uzmanı Opr. Dr. Cüneyt Altunay, çocukluk çağında en çok hekime başvurma nedenlerinden biri olan bademciklerle ilgili kafa karıştıran soruları yanıtladı.

    ‘Bademcikler, uyku apnesine yol açıyor’

    Bademciklerin iltihaplı olması ya da çok büyümesi halinde farklı ve ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını belirten Altunay, “Eğer bademcikler iyice irileşip tıkayıcı boyuta ulaşırsa uykuda nefes durmasına, solunumun kesintilere (uyku apnesi) uğramasına neden olur. Büyüme hormonu salınımını azaltır. Bademciklerin bünyeye zarar verir hale geldiği durumlarda ameliyattan kaçınmamak gerekir” dedi.

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