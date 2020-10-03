Bafa’yı besleyen kanal açılıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Bafa Gölü’nü besleyen önemli kanallardan olan Serçin kanalındaki tıkanıklığın açılması için çalışma başlattı.

Serçinli balıkçıların teknelerini bağladıkları kanal, zeminde biriken alüvyon sebebiyle tekne sahiplerinin Bafa Gölü’ne açılmasını da engelliyordu. Serçin Muhtarı Mustafa Çay’n talebine kayıtsız kalmayan Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun talimatıyla proje başladı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Çerçioğlu, vatandaşların hayatını kolaylaştıracak hizmetlerin süreceğini belirtti, araçla yapılan çalışmayla uzun yıllar benzer bir sorun yaşanmayacağını dile getirdi.