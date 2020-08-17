17.08.2020 - 00:02 | | Yusuf Çınar - Magazinin Babası
Bağ lezzetleri tam not aldı
Ünlü heykeltıraş ve seramik sanatçısı Cahide Erel’in geçen yıl Bizans, Ceneviz, Türk, Ermeni ve Rum kültürlerinin yemek alışkanlıklarından yola çıkarak açtığı Alaçatı Perispri’de, “Bağ Lezzetleri” tadımı yapıldı.
Yusuf Çınar - Magazinin Babası
Galeri Paye tarafından organize edilen gecede İtalyan ve İspanyol mutfakları lezzetleri sunan Favino, tam not aldı. İki hafta önce açılan ve 8 sanatçının katıldığı sergiyi gezen davetliler, Bağ lezzetleri danışmanı Perran Arıbal’ın sunumunu ilgiyle izledi.