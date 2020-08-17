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    HaberlerEge Haberleri Bağ lezzetleri tam not aldı
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    17.08.2020 - 00:02 | | Yusuf Çınar - Magazinin Babası

    Bağ lezzetleri tam not aldı

    Ünlü heykeltıraş ve seramik sanatçısı Cahide Erel’in geçen yıl Bizans, Ceneviz, Türk, Ermeni ve Rum kültürlerinin yemek alışkanlıklarından yola çıkarak açtığı Alaçatı Perispri’de, “Bağ Lezzetleri” tadımı yapıldı.

    Bağ lezzetleri tam not aldı
    Yusuf Çınar - Magazinin Babası

    Galeri Paye tarafından organize edilen gecede İtalyan ve İspanyol mutfakları lezzetleri sunan Favino, tam not aldı. İki hafta önce açılan ve 8 sanatçının katıldığı sergiyi gezen davetliler, Bağ lezzetleri danışmanı Perran Arıbal’ın sunumunu ilgiyle izledi.

    Bağ lezzetleri tam not aldı

    Kelebeklerin 'ölüm dansı' başladıArdahan'da kelebekler, her yıl tekrarlanan ve "ölüm uçuşu" olarak bilinen son uçuşlarını gerçekleştirmek için bu yıl da kanat çırpmaya başladı.
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