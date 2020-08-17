Bağ lezzetleri tam not aldı

Galeri Paye tarafından organize edilen gecede İtalyan ve İspanyol mutfakları lezzetleri sunan Favino, tam not aldı. İki hafta önce açılan ve 8 sanatçının katıldığı sergiyi gezen davetliler, Bağ lezzetleri danışmanı Perran Arıbal’ın sunumunu ilgiyle izledi.