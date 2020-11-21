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    HaberlerEge Haberleri Bağbaşı ile Seyir Tepesi kapatılıyor
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    21.11.2020 - 07:00 |

    Bağbaşı ile Seyir Tepesi kapatılıyor

    DENİZLİ’DE, ziyaretçilerin uğrak noktalarından Teleferik ve Bağbaşı Yaylası ile Seyir Tepesi Şehir Ormanı, koronavirüs tedbirleri kapsamında 21 Kasım’dan itibaren geçici olarak ziyarete kapatılacak.

    Bağbaşı ile Seyir Tepesi kapatılıyor

    DENİZLİ’DE, ziyaretçilerin uğrak noktalarından Teleferik ve Bağbaşı Yaylası ile Seyir Tepesi Şehir Ormanı, koronavirüs tedbirleri kapsamında 21 Kasım’dan itibaren geçici olarak ziyarete kapatılacak. Öte yandan Pamukkale Belediyesi’nin kış dönemi kursları kapatıldı. Belediye Başkanı Avni Örki, “12 dalda düzenlediğimiz kurslarımız durduruldu. Halkımızın sağlığı her şeyden önce geliyor” diye konuştu.

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