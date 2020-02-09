Bağımlıya ücretsiz hizmet
Yeşilay İzmir Şubesi Olağan Genel Kurulu’nda konuşan Başkan Ümit Ülkü, Yeşilay Danışmanlık Merkezi’nin (YEDAM) hizmete girdiğini müjdeledi, “Ege Üniversitesi ile yaptığımız protokol sonucunda, kampüs içerisinde bulunan Yeşil Köşk binasında çalışmalarımız tamamlandı. YEDAM, bağımlı ve bağımlı yakınlarına ücretsiz hizmet verecek” dedi.
Divan başkanlığını İzmir İl Sağlık Müdürü M. Burak Öztop’un üstlendiği olağan genel kurula, AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nesim Tanğlay, İŞKUR İl Müdürü Kadri Kabak, SGK İl Müdürü Ekrem Gülcemal ile İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper ve 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Semih Küçükgüçlü de katıldı.
274 bin 574 kişi
Yeşilay olarak kutsal bir yolda yürüdüklerini belirten Şube Başkanı Ümit Ülkü, “Eylül ayından Ocak ayına kadar okullarda 274 bin 574 kişiye ulaşmayı başardık. Kentimizde bulunan birçok üniversitede de Genç Yeşilay kulüplerimiz kuruldu. Bağımlılıkla mücadelede kararlıyız ve var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.