Bağımlıya ücretsiz hizmet

Divan başkanlığını İzmir İl Sağlık Müdürü M. Burak Öztop’un üstlendiği olağan genel kurula, AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nesim Tanğlay, İŞKUR İl Müdürü Kadri Kabak, SGK İl Müdürü Ekrem Gülcemal ile İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper ve 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Semih Küçükgüçlü de katıldı.

274 bin 574 kişi

Yeşilay olarak kutsal bir yolda yürüdüklerini belirten Şube Başkanı Ümit Ülkü, “Eylül ayından Ocak ayına kadar okullarda 274 bin 574 kişiye ulaşmayı başardık. Kentimizde bulunan birçok üniversitede de Genç Yeşilay kulüplerimiz kuruldu. Bağımlılıkla mücadelede kararlıyız ve var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.