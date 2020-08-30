‘Bağımsızlığımızın mihenk taşı’

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yıldönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı, “Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz Türk milletinin cansiparane mücadelesiyle kazanılan ve tam bağımsızlık yolundaki en önemli mihenk taşlarından biri olan 30 Ağustos’u her geçen yıl daha büyük bir coşkuyla kutluyoruz” dedi. Tüm dünya milletlerine örnek olan ve Türk halkının kahramanlık destanlarıyla örülü Kurtuluş Savaşı’nın nihai zaferi olan Zafer Bayramı’nı kutlayan Nasır, “Bu şanlı zaferi kazanan, başta Türkiye Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bu vatanı kurtarmak uğruna canlarını hiçe sayan silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi bir kez daha saygı ve minnetle anıyoruz” vurgusunu yaptı.