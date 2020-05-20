‘Bağımsızlığın simgesi’

Kuşadası’nda 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı koronavirüs hastalığına karşı alınan tedbirler nedeniyle buruk bir havada kutlandı. Atatürk Anıtı’na çelenk bırakıldı. Başkan Ömer Günel, “19 Mayıs 1919 Türk Ulusu’nun bağımsızlığının simgesidir. Bizler Atatürk’ün Türk gençlerine armağan ettiği bu şanlı günü 101 yıldır kutluyoruz” dedi.