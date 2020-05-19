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    19.05.2020 - 07:00 |

    Bağımsızlık bayramı

    Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı

    Bağımsızlık bayramı

    Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Başkan Çerçioğlu mesajında şunları ifade etti: “Samsun’da atılan ilk adım yurdun her yanında umudu büyüterek, Milli Mücadelemize dönüştü. Milli Mücadele’de verilen canlarla bastığımız toprağı vatan yapan yüz binlerce şehidin kanı, bugün bizlerin özgür ve bağımsız yaşamasını sağlıyor. 19 Mayıs bu yönüyle, halkımızın özgür ve bağımsız yaşama iradesinin simgesidir. Bu inançla aydın, özgür, demokratik ve bağımsız Türkiye için yorulmadan yürümeye devam edeceğiz.”

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