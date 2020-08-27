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    HaberlerEge Haberleri Bağımsızlık Günü coşkuyla kutlandı
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    27.08.2020 - 00:02 |

    Bağımsızlık Günü coşkuyla kutlandı

    Kuşadası’nda yaşayan Ukraynalılar, ‘24 Ağustos Ukrayna Bağımsızlık Günü’nü’ belediyenin katkılarıyla düzenlenen bir etkinlikle kutladı.

    Bağımsızlık Günü coşkuyla kutlandı

    Türkiye ve Ukrayna milli marşlarının okunmasıyla başlayan kutlamada, internet üzerinden Kuşadası’nın kardeş şehri olan Cherkasy ile canlı bağlantı kuruldu. Bağlantıda Open World, Ukrainian Business Women ve Telizhenko Fashion House Derneği yöneticileri ve sanatçılarına Kuşadası hakkında tanıtıcı bilgiler verildi. Kuşadası Ukrayna Kültür Derneği Başkanı Svitlana Potapenko, “Burada yaşamaktan çok mutluyuz” dedi.

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