Bağımsızlık Günü coşkuyla kutlandı

Türkiye ve Ukrayna milli marşlarının okunmasıyla başlayan kutlamada, internet üzerinden Kuşadası’nın kardeş şehri olan Cherkasy ile canlı bağlantı kuruldu. Bağlantıda Open World, Ukrainian Business Women ve Telizhenko Fashion House Derneği yöneticileri ve sanatçılarına Kuşadası hakkında tanıtıcı bilgiler verildi. Kuşadası Ukrayna Kültür Derneği Başkanı Svitlana Potapenko, “Burada yaşamaktan çok mutluyuz” dedi.