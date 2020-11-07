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    07.11.2020 - 07:00 |

    Bağış yapmak için yarıştılar...

    Kaymakamlık öncülüğünde kriz masası oluşturan Yunusemre Belediyesi, İzmirli depremzedelerin yaralarını sarmaya devam ediyor.

    Bağış yapmak için yarıştılar...

    Kaymakamlık öncülüğünde kriz masası oluşturan Yunusemre Belediyesi, İzmirli depremzedelerin yaralarını sarmaya devam ediyor. Etkin bir çalışma yürüten belediye, ilçede toplanan yardımların bir kısmını İzmir’e ulaştırdı. Toplanan paketlerin tasnifleme işlemini yerinde inceleyen Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, yardıma koşan tüm duyarlı vatandaşlara teşekkür etti. Başkan Çerçi, “İkinci parti olan bin 546 erzak kolisi, 139 battaniye, 130 paket bebek bezi, 256 koli hijyen paketi ve deterjan, 27 koli içme su da deprem bölgesine ulaştırıldı” dedi.

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