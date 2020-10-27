Bağışıklığı güçlendiren gıdalar

Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Gıda İşleme Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ruhan Aşkın Uzel, bağışıklık sistemini güçlendirecek gıdaların tüketilmesiyle mevsimsel hastalıklardan korunmanın mümkün olduğunu belirtti. A, C ve E gibi vitamin gruplarını içeren besinlerin tüketilebileceğini belirten Uzel, “Çinko, selenyum, magnezyum gibi mineraller takviyeleri alınabilir. Pekmez, keçiboynuzu, yaban mersini, soğan, sarımsak, ceviz, böğürtlen, karalahana, yeşil çay, bal, zencefil ve kefir sayılabilir” diye konuştu.