Bağışıklığı güçlendirin

KORONAVİRÜS vakalarındaki artışın ardından alınan önlemler kapsamında sokağa çıkış saatlerine sınırlama getirilen 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişilerin bu dönemde bağışıklık sistemlerini güçlü tutmaları ve doğru beslenmeleri önem kazandı. İç Hastalıkları Uzmanı Necdet Yetim, “Herkesin yeterli vitamin, protein alması gerekir. Özellikle yaşlıların dinlenmeye önem vermesi gerekiyor. Vücudu yoracak işler yapmamak daha doğru olur. 20 yaş altında da bazen beslenme bozuklukları görüyoruz. Tek taraflı beslenme, fast food tarzı beslenme bu çok doğru değil. Birçok besinde çeşitli vitaminler vardır bunları tüketmek gerekiyor. Her gün belli oranda çiğ meyve ve taze sebzeyle beslenmek gerekiyor” dedi. Uzman Diyetisyen Ceren Batmaz Sarı da, “Bu kişiler yağ, tuz ve şeker gibi içerikleri besinlerinde sınırlandırmalı, kızartmalar, kavurmalar ve hamur işlerinden uzak durmalı” diye konuştu.



