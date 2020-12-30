‘Bağışın ilk günü bir  hastamız kurtuldu’

Başhekim Hayali, bağışlanan cihaz sayesinde aynı gün bir hastanın hayatının kurtarıldığını ifade etti. Sağlık çalışanlarının hakkının ödenmeyeceğini belirten Başkan Duran, “Her zaman sağlık çalışanlarının yanındayız. Salgın döneminin bir an önce bitmesini ve sağlıklı günlere tekrar kavuşmayı diliyorum” dedi.