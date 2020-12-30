30.12.2020 - 00:05 |
‘Bağışın ilk günü bir hastamız kurtuldu’
Tire Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Fatih Hayali, Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran’a hastaneye hediye etmiş olduğu Entübe Solunum Cihazı (Ventilatör) için teşekkür plaketi takdim etti.
Başhekim Hayali, bağışlanan cihaz sayesinde aynı gün bir hastanın hayatının kurtarıldığını ifade etti. Sağlık çalışanlarının hakkının ödenmeyeceğini belirten Başkan Duran, “Her zaman sağlık çalışanlarının yanındayız. Salgın döneminin bir an önce bitmesini ve sağlıklı günlere tekrar kavuşmayı diliyorum” dedi.