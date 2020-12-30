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    HaberlerEge Haberleri ‘Bağışın ilk günü bir  hastamız kurtuldu’
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    30.12.2020 - 00:05 |

    ‘Bağışın ilk günü bir  hastamız kurtuldu’

    Tire Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Fatih Hayali, Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran’a hastaneye hediye etmiş olduğu Entübe Solunum Cihazı (Ventilatör) için teşekkür plaketi takdim etti.

    ‘Bağışın ilk günü bir  hastamız kurtuldu’

    Başhekim Hayali, bağışlanan cihaz sayesinde aynı gün bir hastanın hayatının kurtarıldığını ifade etti. Sağlık çalışanlarının hakkının ödenmeyeceğini belirten Başkan Duran, “Her zaman sağlık çalışanlarının yanındayız. Salgın döneminin bir an önce bitmesini ve sağlıklı günlere tekrar kavuşmayı diliyorum” dedi.

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