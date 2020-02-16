16.02.2020 - 00:03 |
Bağışlanan ilk fidanlar toprakla buluşturuldu
Güzelbahçe Belediyesi’nin 2019 Eylül meclisinde almış olduğu ‘Her Güzelbahçeli İçin 1 Fidan’ kampanyasının ilk dikimi gerçekleşti.
Payamlı Mahallesinde belirlenen 22 dönümlük alana 500 zeytin fidanı dikimi yapıldı. Başkan Mustafa İnce, “Güzelbahçe’mizde dikim yapacağımız birçok alan mevcut. Zamanı gelince o alanları da ağaçlandıracağız” dedi. Kampanyaya destek için Halkbank Güzelbahçe Şubesi IBAN: TR30 0001 2009 7260 0001 0178 32’nolu hesaba bağış kampanyasında bulunabilirsiniz. (1 Fidan, 10 lira, belediye adına hesap sahipleri; Cem Koç, Ender Özkılınç, Ali Rıza Özkan.)
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