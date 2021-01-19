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    19.01.2021 - 00:02 |

    Bağışlar internette

    Bağışlar internette

    İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM) bağışçılardan gelen objeleri internet ortamına taşıdı. Kentin geçmişine ışık tutan malzemelere kurumun internet sitesi apikam.org.tr üzerinden ulaşmak mümkün. Sitenin “APİKAM Koleksiyonu” başlığı altındaki “Bağışlar” bölümünden objelerin fotoğraflarına, hikayelerine ve bilgilerine erişilebiliyor. İzmir’in kimliğini bir veri olarak kullanma yolunu açan her türlü yazılı, görsel, kartografik ve teknik içerikli arşivsel gereçler de APİKAM’a bağışlanabiliyor.

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