‘Bağışlar, pandemi nedeniyle durmasın’

Uluslararası Rotary 2440. Bölge Rotaract Temsilciliği’ne bağlı Balçova, Bornova, Güzelyalı ve İzmir Rotaract Kulüpleri bir araya geldi; organ bağışı farkındalık paneli düzenledi. Çevrimiçi olarak düzenlenen panele Türkiye’nin organ naklinde önde doktorlarıyla nakille hayata tutunan hastalar konuk oldu. Panelin moderatörlüğünü üstlenen Bornova Rotaract Kulübü Başkanı Dr. Sedef Sağlam, “Nakil olmayı bekleyen çok fazla insan var” dedi.