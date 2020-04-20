Bağışta 25 milyon lira sınırı aşıldı

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Milli Dayanışma Kampanyası’na il yönetim kurulunca 300 bin lira, ilçe başkanları tarafından 150 bin lira, Büyükşehir grubundan da 46 bin lira destek geldiğini açıkladı. Teşkilatınn 600-700 bin liraya ulaşan bir katkısı olduğunu ifade eden Sürekli, İzmir’de rakam 50 milyon liralara doğru gidiyor. Şu an 25 milyon lirayı aştık” dedi. Hem vatandaşın ihtiyaçlarına cevap vermeye çalıştıklarını hem de rutin teşkilat faaliyetlerini yürüttüklerini söyleyen Sürekli, şöyle devam etti:

Günde 4 bin test

“65 yaş üstü ve 20 yaş altında sokağa çıkma yasağı olan vatandaşa yardımcı oluyoruz. Sıkıntıya düşenlere kaymakamlıklarımız aracılığıyla ayni ve nakdi yardımlar yapıyoruz. Salgın rakamlarıyla ilgili de İzmir iyi durumdayız. Kentte 100 binde 25’in alt noktalarındayız. Vefat sayımız az. İyileşen sayımız hızla artıyor. 424 vatandaşımız sağlığına kavuştu. Belki daha çok. İzmir’de şu anda 4 bin test yapılıyor. 50 bine ulaştık ve geçtik. Pozitif vaka oranları azaldı. Günlük yapılan testlerde yakalanan pozitif oranı yüzde 13’tü, dün yapılan testlerde yüzde 5.2” dedi.

El ele çalışabilriz

Büyükşehir ile Cumhur İttifakı belediyeleri arasında virüs önlemleriyle ilgili ideal bir koordinasyonu olmadığını iddia eden Sürekli, “Bu süreçte de beraber bir çalışmanın olmadığını gözlemliyoruz. Onlar metroda maskematikle, biz PTT ile eczane ile ulaştıralım. Burada merkezi hükümet ve yerel iktidar el ele vererek çalışabiliriz” diye konuştu.