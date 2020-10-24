‘Bağrımıza basarız’

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, İzmir Emniyet Müdür Yardımcılığı’na atanan Menemen Emniyet Müdürü Hakan İncili için veda yemeği düzenledi. Yemekte yeni Menemen Emniyet Müdürü Hakan Sevinç de ağırlandı. Aksoy, “Menemen’de görev yapan bürokratlar buradan kopmak istemez. Kim Menemen’e bir taş koyduysa Menemenli onu bağrına basar. Yeni dostlarla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.