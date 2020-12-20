Bahara hazır

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    20.12.2020 - 00:01 |

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    Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, yapımına 23 yıl önce başlanan Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Kuşadası Cemevi’nde sürdürülen çalışmaları inceledi.

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    Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Kuşadası Şube Başkanı Erdal Kılınç ile bir araya gelen Günel, Hacıfeyzullah Mahallesi’ndeki Kuşadası Cemevi’nin Türkiye’nin 3’üncü büyük cemevi olacağını, yeni yüzüyle nisan ayı içerisinde açılacağını belirtti. Kuşadası Belediyesi olarak hayırseverlerle birlikte binanın fiziki koşullarını düzeltmek, ihtiyaçları ve eksikleri gidermek için gerekli desteği sunduklarını belirten Başkan Günel, “Kuşadası’nda yaşayan 20 bin Alevi ve Bektaşi vatandaşımıza yapılmış bir ayıptı. Adaylık dönemimde bir söz vermiştim. Dün ne dediysem bugün de arkasındayım” dedi.

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