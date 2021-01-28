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    28.01.2021 - 00:05 |

    Baharda satranç sözü

    Baharda satranç sözü

    Balıkesir’in Havran ilçesinde, ailesine destek olmak için çobanlık yapan Şevki Savran’ın (12) sosyal medyada yer alan yöre ağzıyla yaptığı konuşmalar çok sayıda beğeni topladı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, kentin tanıtımına sunduğu katkı nedeniyle makamında ağırlayıp, teşekkür ettiği Savran’a, Burhaniye’deki BAÇEM’de eğitim verileceğini söyledi. Savran’a satranç takımı, zeka oyunları ve kitap hediye eden Yılmaz, baharda koyunların yanına satranç oynamaya geleceğini söyledi. Savran’a hayvanları için yonca da  hediye edildi. Havran İmam Hatip Ortaokulu 7’nci sınıf öğrencisi Savran ise, “Herkesi Havran a bekleriz. Dağda, bayırda her zaman herkese yer var”  dedi.

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