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    HaberlerEge Haberleri Bahçeden iki traktör dolusu çöp toplandı
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    20.02.2021 - 07:00 |

    Bahçeden iki traktör dolusu çöp toplandı

    Halk sağlığını korumak için çalışmalarına aralıksız devam eden Burhaniye Belediyesi, mahallelinin şikayeti üzerine gittiği apartmanın bahçesinden 2 traktör çöp topladı.

    Bahçeden iki traktör dolusu çöp toplandı

    Halk sağlığını korumak için çalışmalarına aralıksız devam eden Burhaniye Belediyesi, mahallelinin şikayeti üzerine gittiği apartmanın bahçesinden 2 traktör çöp topladı. Hacı Ahmet Mahallesi’nde bulunan apartmanın girişindeki kullanılmayan eşya ve molozlardan oluşan çöpler uzun uğraşlar neticesinde kaldırıldı. Ekipler, 2 traktör çöpü imha etmek için götürdü.

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