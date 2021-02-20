Bahçeden iki traktör dolusu çöp toplandı

Halk sağlığını korumak için çalışmalarına aralıksız devam eden Burhaniye Belediyesi, mahallelinin şikayeti üzerine gittiği apartmanın bahçesinden 2 traktör çöp topladı. Hacı Ahmet Mahallesi’nde bulunan apartmanın girişindeki kullanılmayan eşya ve molozlardan oluşan çöpler uzun uğraşlar neticesinde kaldırıldı. Ekipler, 2 traktör çöpü imha etmek için götürdü.