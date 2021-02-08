08.02.2021 - 00:04 |
Bahçelerde kısıtlama yok
ÇANAKKALE’de sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan Musaköyü’nün çiftçileri, imece usulüyle; şeftali, kiraz ve elma bahçelerinde budama işlemine başladı. 3 ay sürmesi beklenen budama işleminin ardından ilaçlama, gübreleme ve damlama çalışması yapılacak.
Yaklaşık 30 dönüm arazisinde budama işlemi yaptıklarını söyleyen Muhtar Salih Şahin, “Şeftali ağaçlarımız haziran ayının ilk haftasından başlayıp eylül ayının 15’ine kadar ürün verecek. Koronavirüs döneminde tarım işçilerinin kısıtlamalardan muaf tutan yetkililere şükranlarımızı sunuyoruz. Çünkü ürün almamız için kış döneminde bu işlemlerin yapılması gerekiyor” diye konuştu. l DHA