Bahçelerde kısıtlama yok

Yaklaşık 30 dönüm arazisinde budama işlemi yaptıklarını söyleyen Muhtar Salih Şahin, “Şeftali ağaçlarımız haziran ayının ilk haftasından başlayıp eylül ayının 15’ine kadar ürün verecek. Koronavirüs döneminde tarım işçilerinin kısıtlamalardan muaf tutan yetkililere şükranlarımızı sunuyoruz. Çünkü ürün almamız için kış döneminde bu işlemlerin yapılması gerekiyor” diye konuştu. l DHA