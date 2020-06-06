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    06.06.2020 - 00:02 |

    Bahçeşehir Anaokulu çocuklarına kavuştu

    Bahçeşehir Koleji’nin veli talebi alınan anaokulları, 2-17 Haziran günleri arasında yüz yüze eğitime geçti.

    Bahçeşehir Anaokulu çocuklarına kavuştu

    Türkiye genelindeki anaokullarında toplam 500’ü aşkın öğrenci, pandemi nedeniyle alınan geniş çaplı önlemlerle eğitime başladı. Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı karara göre 15 Ağustos’tan itibaren veli talebi doğrultusunda isteğe bağlı olarak tüm kademelerde yüz yüze telafi eğitimi adı altında eğitime başlanacağını belirtti. Dağ, “Yeni mormalde kampüste yaşam konusunda da örnek olacağız” dedi.

    Önlemler alındı

    Kampüslerde alınan önlemleri yerinde inceleyen Dağ, öğrencilerinin ve öğretmenlerinin sağlığının her şeyden önemli olduğunu ifade etti. Dağ, sözlerine şöyle devam etti: “Bu dönemde önlem amacıyla servis kullanmıyoruz. Öğrencilerimizi velilerimiz getirecek. Küçük çocuklara maske takılması tavsiye edilmiyor ancak velilerimiz, diğer misafirlerimiz ve tüm çalışanlarımız sürekli olarak maske takacak. Öğrencilerimiz ise Fen ve Teknoloji Liselerimiz tarafından imal edilen siperliklerden takacak. Kapı girişlerimizde dezenfeksiyon kabinleri yerleştirdik. Yemekhanelerimizde oturma düzeni sosyal mesafe kurallarına göre düzenlendi. Bu süreçte havuz ve soyunma odaları gibi alanlar kullanıma kapalı olacak.”

     

    Depreme canlı yayında yakalandılarŞanlıurfa'da yayın yapan bir televizyon kanalının konukları Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 21.06'da meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depreme canlı yayında yakalandı.
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