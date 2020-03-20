Bahçeşehir Koleji’nde online dersler başladı

‘Kişiye Özgü Öğretim Modeli’ kapsamında iki yıldır Metodbox uygulaması üzerinden gerçekleştirdiği uzaktan eğitim altyapısını güncelleyen Bahçeşehir Koleji, ilk canlı yayın dersini, 8. ve 12. sınıf öğrencileri için eş zamanlı olarak verdi.

Herkes çok memnun

Hedeflerinin öğrencilerin derslerinden geri kalmaması olduğunu anlatan Bahçeşehir Koleji Ege Bölge Koordinatörü Zeynep Hülagü, “Son iki yıldır yapay zeka tabanlı Metodbox uygulamasıyla çocukların kazanımlarını ve eksikliklerini tamamlıyoruz. Çalışmalarımız, online eğitime de hazır olmamızı sağladı. Sisteme, veliler için, çocukların kaygılarını yönetme üzerine hazırlanan programı da yükledik. Sınavlar üzerine de çalışıyoruz” dedi.

8’inci sınıf öğrencisi Ata Rıza Saraç ise, “Dijital eğitimle derslerden geri kalmıyorum, sınav stresi yaşamıyorum. Ayrıca anlamadığım konuları tekrar dinleyebiliyorum” diye konuştu. Velisi Murat Saraç da, “Koronavirüsünden dolayı yaşanan sıkıntılar bilimsel eğitimin ne kadar önemli olduğunu ve öğrencilerin geri kalmaması gerektiğini net bir şekilde gösterdi” ifadelerini kullandı.