Bahçeşehir’den bir ilk

Üniversitede aynı zamanda ‘Yapay Zeka Mühendisliği’ lisans bölümü de yeni eğitim döneminde öğrenci almaya başlayacak. Big Data Merkezi, bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği bölümleriyle ve Stanford Robotik Laboratuvarı ve bilgisayarla görü ve görüntü işleme laboratuvarıyla üniversitedeki yapay zeka ekosistemi, sektör ve üniversite işbirliğinde yürütülecek.



BAU Global Başkanı Enver Yücel, “Dünyadaki değişim, eğitim varsa devam ediyor. Bizler de bu alandaki çalışmalarımıza hiç durmadan devam edeceğiz” dedi. Öte yandan BAU, üniversite tercihleri kapsamında imkanlarını anlatmak için Aydın ve İzmir’deki aday öğrencilerle bir araya gelecek. Bahçeşehir Üniversitesi Rektör Danışmanı ve Eğitim Yazarı Turgay Polat’ın gerçekleştireceği ilk toplantı, yarın saat 10.30’da Bahçeşehir Koleji Aydın Kampüsü’nde olacak. İzmir’de toplantı da aynı gün saat 18.30’da Mövenpick İzmir Hotel’de gerçekleşecek.