Bahçeşehirli öğrenciler sağlıkçılar için tasarladı
Bahçeşehir Koleji İzmir 50. Yıl Kampüsü’ndeki Fen ve Teknoloji Lisesi’nde eğitim gören öğrenciler, öğretmenlerinin desteğiyle koronavirisün yayılmasına karşı en çok ihtiyaç duyulan yüz koyucu siperliklerden tasarlayıp üretti. Okuldaki 3D yazıcı ve CNC cihazlarında üretilen yaklaşık iki bin siperlik, kentteki birçok hastaneye ulaştırılmaya başlandı.
Tasarımı yapan öğrencilerden Oğuzhan Yusuf Aslanalp, “Okulda gördüğümüz dersleri, hayati bir durum için kullanmak gerçekten çok heyecan ve gurur verici. Tasarladığımız siperlik lastik bant kullanmadığı için ve hafif, rahatlıkla uzun saatler kullanılabilir” dedi. Siperlikleri teslim alan sağlık çalışanları da, kullanırken çektirdikleri fotoğrafları, öğrenci ve öğretmenlerle paylaşarak teşekkürlerini iletti.
Lisenin Müdürü Dr. Aylin Gil, “3D Design derslerinde kullandığımız programlarla üretim yapılıyor. Bu anlamda çeşitli sanayi-okul işbirliklerine de her zaman açığız. Çalışma, geniş çaplı bir sosyal sorumluluk projesine dönüştü. Siperliklerin haricinde entübasyon kabini ve laringoskop cihazlarını da üretmeye başladık. Kısa sürede ilgili yerlere teslim etmeye başlayacağız” diye konuştu.
Üreten nesil
Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ da, “Öğrencilerimiz, toplumu ilgilendiren her konuda aksiyon alıyor. STEM tabanlı öğretim modeliyle; bugün hayal eden, tasarlayan, bilim ve teknolojiyle fayda üreten gençler yetiştiriyoruz” ifadelerini kullandı.