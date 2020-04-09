Bahçeşehirli öğrenciler sağlıkçılar için tasarladı

Tasarımı yapan öğrencilerden Oğuzhan Yusuf Aslanalp, “Okulda gördüğümüz dersleri, hayati bir durum için kullanmak gerçekten çok heyecan ve gurur verici. Tasarladığımız siperlik lastik bant kullanmadığı için ve hafif, rahatlıkla uzun saatler kullanılabilir” dedi. Siperlikleri teslim alan sağlık çalışanları da, kullanırken çektirdikleri fotoğrafları, öğrenci ve öğretmenlerle paylaşarak teşekkürlerini iletti.

Lisenin Müdürü Dr. Aylin Gil, “3D Design derslerinde kullandığımız programlarla üretim yapılıyor. Bu anlamda çeşitli sanayi-okul işbirliklerine de her zaman açığız. Çalışma, geniş çaplı bir sosyal sorumluluk projesine dönüştü. Siperliklerin haricinde entübasyon kabini ve laringoskop cihazlarını da üretmeye başladık. Kısa sürede ilgili yerlere teslim etmeye başlayacağız” diye konuştu.

Üreten nesil

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ da, “Öğrencilerimiz, toplumu ilgilendiren her konuda aksiyon alıyor. STEM tabanlı öğretim modeliyle; bugün hayal eden, tasarlayan, bilim ve teknolojiyle fayda üreten gençler yetiştiriyoruz” ifadelerini kullandı.