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    HaberlerEge Haberleri Bakan Kasapoğlu’ndan Bostanlıspor’a teşekkür
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    07.05.2020 - 00:00 |

    Bakan Kasapoğlu’ndan Bostanlıspor’a teşekkür

    Karşıyaka’nın 29 amatör spor branşında tescilli, 2019 yılında ekonomik sıkıntılar nedeniyle ancak 13 branşta faaliyet gösteren, bu branşlarda büyük başarılara imza atarak Türkiye ve Ege Bölgesi çapında başarılar elde eden Bostanlıspor’a, Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan teşekkür geldi.

    Bakan Kasapoğlu’ndan Bostanlıspor’a teşekkür

    Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu imzasını taşıyan teşekkür belgesini, Karşıyaka Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Musa Yelek, Bostanlıspor Gençlik Spor Kulübü adına, kulübün Genel Koordinatörü Serhan Ekecan’a takdim etti. Bostanlıspor Kulübü Başkanı Avni Erboy ise, “Başarı belgesini imzalayan Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na şükranlarımızı sunuyoruz. Belgeyi kulübümüze kadar getiren, her an bizlerle birlikte olup, Karşıyaka’da spora büyük katkı sağlayan, kulüplerimizin derdine koşan İlçe Spor Müdürümüz Musa Yelek’e de teşekkür ederiz. Bostanlıspor olarak bundan böyle faaliyetini sürdürdüğümüz ve yeni faaliyet alanına sokacağımız branşlarımızda tüm hazırlıklarımız 2021 yılı için olacak. 2020 yılında sadece sağlıklı ortamda spor yapmayı düşünüyoruz. Önce sporcularımızın, antrenörlerimizin, velilerimizin ve vatandaşlarımızın sağlığı gelmeli” dedi.

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