Bakan Kasapoğlu’ndan kula’ya müjde

Bakan Kasapoğlu, yapımında sona yaklaşılan spor kompleksinin 2 hafta içerisinde hizmete açılacağının müjdesini verdi.



Onbaşı örneği



Sporun önemine değinen Bakan Kasapoğlu, programa eşlik eden milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı’yı gençlerle tanıştırarak, Onbaşı’nın başarılarından örnek verdi. Gençler ile bir araya gelmenin her zaman bir mutluluk vesilesi olduğunu ifade eden Kasapoğlu, “Kula’da yürüttüğümüz ‘Değerli Zamanlar’ projesi kapsamında istek ve aşkla bu programa katıldınız. Siz gençlerimiz için yeni çalışmalarımız var. Sanatla, sporla, kültürle ve bilimle ilgili güzel çalışmalarımız olacak. Çünkü biz sizlerin yarınlara çok daha güçlü, çok daha donanımlı hazırlanmanızı istiyoruz. Mesela bakın burada başarılı bir sporcu arkadaşımız Ayşe Begüm Onbaşı var. Biliyorsunuz uluslararası anlamda çok başarılı bir sporcumuz. Gençlerimizin spor sevgisine katkı sağlayacak Gençlik Merkezi inşaatımız başladı, en kısa sürede de bitecek. İnşallah Kula’mız ve siz değerli gençlerimiz için hayırlı uğurlu olsun. Biliyorsunuz spor kompleksimiz de tamamlanmak üzere. İçerisinde yüzme havuzu, spor salonu ve birçok aktiviteyi yapacağınız spor kompleksimiz de inşallah 2 hafta içerisinde sizlerle buluşacak” ifadelerini kullandı.