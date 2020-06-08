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    HaberlerEge Haberleri Bakan Soylu’ya kiraz ikramı...
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    08.06.2020 - 00:05 |

    Bakan Soylu’ya kiraz ikramı...

    Bakan Soylu’ya kiraz ikramı...

    CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek üzere Ankara’ya giden Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, Başkent temaslarını sürdürüyor.
    egepostasi.com’un haberine göre, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’la bir araya gelen Karakayalı, ortak arkadaşları Veysel Polat’ın kızının nikâhına katıldı. Karakayalı, törende karşılaştığı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, ilçenin meşhur kirazından sundu.

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