Bakırçay-STK buluşması

İzmir Bakırçay Üniversitesi, Menemen’deki STK temsilcileri ile kahvaltılı toplantıda bir araya geldi.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Berktaş, Menemen Meslek Yüksekokulu’nun önümüzdeki eğitim yılında öğrenci alımına hazır hale geldiğini, Ziraat ve Veteriner Fakülteleri’nin de önümüzdeki yıllarda üniversiteye kazandırılacağını söyledi. Laborant ve Veterinerlik Sağlık Hizmetleri ile Sulama Teknolojileri Ön lisans programlarının hazırlıklarının tamamlandığını ve önümüzdeki yıl öğrenci alımının gerçekleştirileceğini belirten Berktaş, bu programlarda mezun olanların bölgeye önemli katkılarda bulunacaklarına inancının tam olduğunu belirtti. Rektör Prof. Dr. Berktaş, “Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi ile imzalanan afiliyasyon protokolü ile sağlık hizmet kalitesinin nitelik ve nicelik yönüyle artırılması hedefleniyor. Teknopark yapılanmasıyla da ülkemizin ihtiyaç duyduğu sağlık endüstrisi alanında çalışmalar gerçekleştirmek istiyoruz” diye konuştu.