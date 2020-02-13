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    HaberlerEge Haberleri Bakırçay’daki taşkınlar yakında tarih olacak
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    13.02.2020 - 00:02 |

    Bakırçay’daki taşkınlar yakında tarih olacak

    Bakırçay’daki taşkınlar yakında tarih olacak

    İzmir Bergamalı çiftçilerin korkulu rüyası bitiyor. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin özel talimatı üzerine Bakırçay nehir yatağındaki çalışmalarını Bergama’ya da kaydıran DSİ 2. Bölge Müdürlüğü yaklaşık 5 kilometrelik hattı yeniden düzenledi. Daralan dere yatağı genişletildi. Biriken rusübat temizlendi. Binlerce dekar arazide taşkın riski minimize edildi.

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