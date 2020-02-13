13.02.2020 - 00:02 |
Bakırçay’daki taşkınlar yakında tarih olacak
İzmir Bergamalı çiftçilerin korkulu rüyası bitiyor. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin özel talimatı üzerine Bakırçay nehir yatağındaki çalışmalarını Bergama’ya da kaydıran DSİ 2. Bölge Müdürlüğü yaklaşık 5 kilometrelik hattı yeniden düzenledi. Daralan dere yatağı genişletildi. Biriken rusübat temizlendi. Binlerce dekar arazide taşkın riski minimize edildi.
Bakan Akar, Yunan mevkidaşıyla görüştüMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ile görüştü.