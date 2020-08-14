‘Bakkal’ Menemen’de!

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin halka sağlıklı, ucuz ve güvenilir gıda ulaştırmak için ilkini Kemeraltı’nda açtığı Halkın Bakkalı, Bayraklı ve Karşıyaka’nın ardından Menemen’e ulaştı. Pandemi sonrasında ekonomik krizin en önemli panzehirlerinden birinin küçük üreticinin üretmeye devam etmesi olduğunun anlaşıldığını vurgulayan Başkan Soyer, “Küçük üreticiyi mutlaka üretmeye, toprağını korumaya teşvik etmemiz lazım. Halkın Bakkalı bir market, bakkal değil. Alın teriyle üretim yapan küçük aile çiftçisinin emeğinin karşılığını aldığı yerler” dedi.