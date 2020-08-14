14.08.2020 - 00:03 |
‘Bakkal’ Menemen’de!
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin halka sağlıklı, ucuz ve güvenilir gıda ulaştırmak için ilkini Kemeraltı’nda açtığı Halkın Bakkalı, Bayraklı ve Karşıyaka’nın ardından Menemen’e ulaştı. Pandemi sonrasında ekonomik krizin en önemli panzehirlerinden birinin küçük üreticinin üretmeye devam etmesi olduğunun anlaşıldığını vurgulayan Başkan Soyer, “Küçük üreticiyi mutlaka üretmeye, toprağını korumaya teşvik etmemiz lazım. Halkın Bakkalı bir market, bakkal değil. Alın teriyle üretim yapan küçük aile çiftçisinin emeğinin karşılığını aldığı yerler” dedi.
Berat Albayrak açıkladı: Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli varBakan Albayrak, "Ekonomide MİLLİ BAĞIMSIZLIĞIN bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına SAYISIZ kere ÖDEDİ. Sıra bizde! Biz BUGÜN bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, YÜREĞİMİZİ koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.