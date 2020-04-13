Bakliyat sektöründe yüzde 120’lik artış

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, yüzde 120’lik artışla ihracatını 56 milyon dolara çıkardı, mart ayının artış rekormeni oldu. Birlik Başkanı Mustafa Terci, 2019’da ihracatlarını yüzde 10 artırarak 443 milyon dolara çıkardıklarını belirtti, “Geçen seneyi 12 birlik arasından ihracatını en fazla artıran birlik olarak geride bıraktık. 2020’ye aynı hızla devam ediyoruz. Koronavirüs salgınının gıda başta olmak üzere birçok üründe lojistik hizmetlerinde tedarik sorunlarına neden olmasına rağmen mart ayı ihracatımızı yüzde 120 yükselterek 56 milyon dolara çıkardık. Türkiye geneli ocak-mart döneminde geçen yıl 1.7 milyar dolar olan hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı yüzde 6 yükselerek 1.8 milyar dolara çıktı. Ege Bölgesi’nde de 132 milyon dolarlık dışsatıma imza attık” dedi.