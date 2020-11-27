Bakteriyi tespit eden biyo-sensör

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencileri Aleyna Yıldız, Eyüp Kubilay Kozan ile Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Betül Eskiocak’ın kurduğu AGON ekibi, hastaların hayatını tehdit eden ve hastanelere de ekonomik yük getiren, halk arasında hastane mikrobu olarak bilinen Staphylococcus Aureus’ isimli bakterinin yol açtığı soruna çözüm getirdi. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar’ın desteğinin yanı sıra Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Geliştirme A.Ş. (DEPARK) ve Dokuz Eylül Üniversitesi Vakfı’ndan hibe desteği alan ekip, kısa zamanda biyo-sensör prototipini üretmeyi hedefliyor.

Kayıplar azalacak

Proje hakkında bilgi veren Aleyna Yıldız, “Sistemimiz, bakteriyi elimine etmez, bakterinin varlığını kendi yazılım programını kullanarak faz analizi görüntüleme yöntemiyle tespit eder. Bu nedenle insan faktörünü ve bu faktörden oluşabilecek hata oranlarını azaltmaya neden olur” dedi. Biyosensör uygulamayı başarıyla hayata geçirdikten sonra bu bakterinin neden olduğu can kayıplarının ve maddi kayıpların önüne geçmeyi arzuladıklarını kaydeden Yıldız, “Şirketleşmeye yönelik adımlar tamamlandıktan sonra, diğer biyoteknoloji tabanlı projelerimizi de gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu şekilde Ar-Ge tabanlı, öz kaynaklarını verimli bir şekilde kullanan ve uluslararası mecrada üretim yapabilen bir marka haline gelmeyi istiyoruz” diye konuştu.

Patent başvurusu

Yıldız, projeleri için Haziran 2020’de Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvuruda bulunduklarını sözlerine ekledi. AGON ekibi ve projeleriyle gurur duyduklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar da, “İnsan hayatını korumayı ve sağlık alanında önemli bir ihtiyacı karşılamayı hedefleyen girişimlere üniversite olarak her zaman önem veriyoruz. Gençlerimizin bu tür bilimsel içerikli çalışmaları, gelecekte de hem ülkemizin hem de insanlığın selameti adına son derece kayda değer sonuçlar verecektir” şeklinde konuştu.