Balayı Bodrum’da

2020 yılının başında nişanla resmiyete döken genç çift, mutluluklarını La VieNouvelle’de gerçekleşen nikah töreni ile taçlandırdı. Davete aileler ve yakın dostları katılırken pandemi tedbirleri sıkı bir şekilde uygulandı. Yeni evli çift evlilik cüzdanlarını aldıktan sonra misafirlere, “Kurallara uyalım, maske, mesafe, hijyen” dedi ve balayı için Bodrum’a gideceklerini söyledi.