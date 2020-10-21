21.10.2020 - 00:02 | | Yusuf Çınar
Balayı Bodrum’da
Hilton GymHEalthFitness&Spa’nın sahibi Tanju Dokur’un oğlu Bora Dokur ile Arif-Banu Bilgen çiftinin kızları Nazlı Bilgen bir ömür boyu birlikteliğe evet dedi.
2020 yılının başında nişanla resmiyete döken genç çift, mutluluklarını La VieNouvelle’de gerçekleşen nikah töreni ile taçlandırdı. Davete aileler ve yakın dostları katılırken pandemi tedbirleri sıkı bir şekilde uygulandı. Yeni evli çift evlilik cüzdanlarını aldıktan sonra misafirlere, “Kurallara uyalım, maske, mesafe, hijyen” dedi ve balayı için Bodrum’a gideceklerini söyledi.