16.04.2020 - 00:01 |
Balçova, kendi siperliğini üretti
Koronovirüs pandemisiyle mücadelede koruyucu etkisi nedeniyle insanlarla birebir etkileşimde bulunan çalışma alanlarında kullanılması tavsiye edilen siperlikli maskeler, Balçova Belediyesi tarafından üretilmeye başlandı.
Balçova Belediyesi tarafından finansmanı sağlanan, Teknoloji Atölyesi Eğitmeni Ayberk Ergüç’ün 3D yazıcı ile ürettiği siperlikli maskelerin ilk aşamada zabıta personeline dağıtılacağını söyleyen Başkan Fatma Çalkaya, “Başta zabıta personelimiz olmak üzere vatandaşla temas eden diğer personelimize dağıtacağız. Daha sonra sağlık çalışanlarına ve diğer meslek guruplarına ürettiğimiz bu maskeleri ulaştıracağız. Bu süreci en az hasarla tamamlamak için elimizdeki tüm imkanları kullanıyoruz” dedi.
Manisalı asker Irak’ın kuzeyinde şehit olduManisa Valisi Ahmet Deniz, Soma nüfusuna kayıtlı bir uzman çavuşun Irak’ın kuzeyinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olduğunu bildirdi.