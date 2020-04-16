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    HaberlerEge Haberleri Balçova, kendi siperliğini üretti
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    16.04.2020 - 00:01 |

    Balçova, kendi siperliğini üretti

    Koronovirüs pandemisiyle mücadelede koruyucu etkisi nedeniyle insanlarla birebir etkileşimde bulunan çalışma alanlarında kullanılması tavsiye edilen siperlikli maskeler, Balçova Belediyesi tarafından üretilmeye başlandı.

    Balçova, kendi siperliğini üretti

    Balçova Belediyesi tarafından finansmanı sağlanan, Teknoloji Atölyesi Eğitmeni Ayberk Ergüç’ün 3D yazıcı ile ürettiği siperlikli maskelerin ilk aşamada zabıta personeline dağıtılacağını söyleyen Başkan Fatma Çalkaya, “Başta zabıta personelimiz olmak üzere vatandaşla temas eden diğer personelimize dağıtacağız. Daha sonra sağlık çalışanlarına ve diğer meslek guruplarına ürettiğimiz bu maskeleri ulaştıracağız. Bu süreci en az hasarla tamamlamak için elimizdeki tüm imkanları kullanıyoruz” dedi.

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