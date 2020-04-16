Balçova, kendi siperliğini üretti

Balçova Belediyesi tarafından finansmanı sağlanan, Teknoloji Atölyesi Eğitmeni Ayberk Ergüç’ün 3D yazıcı ile ürettiği siperlikli maskelerin ilk aşamada zabıta personeline dağıtılacağını söyleyen Başkan Fatma Çalkaya, “Başta zabıta personelimiz olmak üzere vatandaşla temas eden diğer personelimize dağıtacağız. Daha sonra sağlık çalışanlarına ve diğer meslek guruplarına ürettiğimiz bu maskeleri ulaştıracağız. Bu süreci en az hasarla tamamlamak için elimizdeki tüm imkanları kullanıyoruz” dedi.